Toc d'atenció del CAC a TV3 pel «Sense Ficció» sobre un jove amb càncer que va buscar teràpies alternatives

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha publicat aquest dimecres un acord que recorda a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) la necessitat de contextualitzar i extremar la cura en les informacions sobre teràpies alternatives. El CAC es refereix així al documental Pilots , que es va emetre en el programa Sense Ficció de TV3 el 6 d'abril.Segons el CAC, la manca d'explicitació del context "pot dur a confusió a l'audiència sobre l'objecte i la transcendència de les afirmacions i els posicionaments que s'hi defensen, en aspectes que poden afectar la salut de les persones". Pilots narrava l'experiència d'un jove diagnosticat amb càncer que escollia vies alternatives a les de la medicina científica.El CAC explica que va actuar arran de la recepció de diverses queixes, on es criticava que el documental "alimenta la pseudociència i les teràpies alternatives per al tractament del càncer, sense un contrapunt mèdic autoritzat".Així, l'organisme conclou que el documental Pilots relatava una experiència personal en relació amb el càncer i que el resultat mostrava "només de manera secundària el posicionament dels metges". En la mateixa línia, l'acord assenyala que la presentació per part de la directora del programa prèvia a l'emissió no contenia cap element que contextualitzés el discurs predominant al documental.

