La Moncloa vol que el proper curs universitari torni a ser presencial

Un curs amb classes presencials des de l'inici. Aquesta és la idea amb la qual treballa ja el Ministeri d'Universitats de cara al setembre. Segons ha explicat aquest dimecres Manuel Castells, la Moncloa treballarà en aquesta línia amb les comunitats autònomes i els rectors de les universitats de tot l'Estat en els propers mesos. Aquest curs, la majoria de centres han optat per un model híbrid.Si tira endavant, caldrà, això sí, "mesures extraordinaries". Així ho ha defensat el ministre acompanyat d'Isabel Celaá, titular de la cartera d'Educació del govern espanyol: "No abandonarem la mascareta, les finestres s'obriran, hi haurà distància física... la pandèmia no ha acabat". Castells ha apuntat que, l'escenari més immediat, el del període d'exàmens, ja dibuixa una progressiva normalització amb avaluacions presencials.Castells creus que els docents universitaris "tenen raó" quan reclamen ser vacunats, però ha subratllat que són els experts sanitaris els que estableixen les prioritats i que cal seguir-les. Sanitat i les autonomies estan estudiant aquesta possibilitat. Segons Castells, el tema de la selectivitat és "preocupant", però el Ministeri d'Universitats només pot traslladar la seva "recomanació positiva".

