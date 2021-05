OjO. Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. pic.twitter.com/n3WAeoXa4o — Filosofía Política (@FilosofiaPolti) May 12, 2021



Pablo Iglesias, líder de Podem fins les passades eleccions del 4-M a Madrid, ha canviat d'imatge tot just una setmana després d'abandonar la política pels seus mals resultats als comicis.Tal com ha avançat La Vanguardia , l'expolític, que recuperarà la seva feina com a professor i podria reaparèixer als mitjans de comunicació, s'ha tallat la seva famosa cua. El resultat, inimaginable fins ara, ha corregut com la pólvora per les xarxes socials.

