L'Agència Tributària obre una investigació fiscal a Joan Carles I

L'Agència Tributària inicia una investigació al rei emèrit Joan Carles I per verificar el compliment de totes les seves obligacions fiscals. Ho ha avançat el diari El Español, que citen fonts coneixedores de la notificació de l'AEAT a l'anterior monarca espanyol. La principal reclamació de l'agència és més informació sobre la seva declaració del març.En aquella declaració, segons el digital, Joan Carles va abonar 4,4 milions d'euros sense requeriment previ, incloent-hi interessos de demora i recàrrecs, a més de sumar-hi despeses de viatges i serveis. Amb aquesta investigació fiscal es compleix la intenció de la ministra María Jesús Montero, que la setmana passada va afirmar que es comprovaria la regularització fiscal del rei emèrit "com a qualsevol altre contribuent".Hisenda no ha aprovat encara, de manera formal, aquesta regularització dels comptes del rei emèrit i ha demanat més informació a Joan Carles sobre els pagaments. També demana informació sobre els comptes, targetes i patrimoni de l'antic monarca espanyol, ara mateix a l'Aràbia Saudita des de la seva fugida de territori espanyol. La qüestió és que Joan Carles ha de respondre a aquest requeriment.

