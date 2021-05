El retorn de les corrides de toros a TVE, avalat gràcies a l'abstenció del PSOE

Les corrides de toros podrien tornar a la televisió pública espanyola. La Comissió Mixta de Control Parlamentari de la Corporació RTVE ha aprovat una iniciativa del PP per instar RTVE a oferir tauromàquia en directe i altres espais de divulgació sobre la tradició.Vox va donar suport a la proposta dels populars i el PSOE i Ciutadans la van validar amb la seva abstenció, davant l'oposició de la resta de la cambra. En la presentació de la proposta, la portaveu del PP Andrés Lorite va defensar que la tauromàquia és "art i cultura", a part de ser "un motor de desenvolupament econòmic i de generació de milers de llocs de treball".Per la seva banda, el senador socialista Jesús Martín va justificar l'abstenció del seu partit per "mantenir la independència de RTVE i el lliure criteri dels que la gestionen", i va insistir que el seu grup segueix "la cultura de no prohibir".Un dels polítics més crítics amb la mesura va ser Íñigo Errejón, que no es va contenir a Twitter després de l'aprovació de la proposta: "Ja que tornem al segle passat, les emetran -les corrides de toros- en blanc i negre?", es preguntava.El 2006 ja es van prohibir durant sis anys, però llavors van tornar-hi en diverses ocasions. Les últimes corrides emeses a la televisió pública espanyola van ser al 2015 i el 2016, una cada any.

