Càrregues dels Mossos en un desnonament al Raval

Carrega molt dura de la policía. Difoneu! pic.twitter.com/gvhRLNMzV8 — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) May 12, 2021

La convocatòria d'un desnonament al carrer de la Cera de Barcelona ha acabat amb llançaments d'objectes contra els Mossos d'Esquadra i càrregues per part d'aquests. Segons la policia catalana, en arribar al número 40 del citat carrer s'han trobat amb barricades amb contenidors que impedien el pas de la comitiva judicial.Després d'una tasca de mediació sense resultats, els agents han procedit a retirar els contenidors i les persones concentrades, fent ús en algun moment de la força perquè impedien el pas de la comitiva amb "molta hostilitat", segons fonts policials. Les mateixes han afegit que els hi han llençat objectes contundents, com fustes, i també ous, cebes i fruita, tant per part dels concentrats com de veïns dels pisos.