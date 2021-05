Detingut a Barcelona un home per tocaments a menors i exhibicionisme

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat un home d'uns 50 anys per fer tocaments al carrer a una menor, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat la policia catalana. L'home va ser detingut per un delicte d'abusos sexuals i un altre d'exhibicionisme i està previst que passi a disposició judicial aquest dijous.Aquesta era la desena vegada que l'home era detingut des del passat novembre. La penúltima vegada va ser dimecres passat, quan la Guàrdia Urbana el va arrestar per exhibicionisme en un parc infantil. Més tard, els Mossos el van relacionar amb els tocaments a una menor i a un jove que esperaven en una parada d'autobús.En total, vuit antecedents més per delictes contra la llibertat sexual. Els agents han comprovat que en tots els casos feia servir el mateix modus operandi: s'apropava a les víctimes al carrer i els hi feia tocaments.

