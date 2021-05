El PP ja va intentar dues vegades aplicar peatges a les autovies de l'Estat

El PP ja va plantejar introduir a les autovies de l'Estat un sistema d'ús per pagament el 2012 perquè entressin en vigor aquest mateix 2021 i posteriorment va insistir-hi el 2018, segons ha publicat aquest dimecres la Cadena Ser. Va ser amb Ana Pastor i Iñigo de la Serna com a ministres de Foment, respectivament.Pastor ho va defensar a la Comissió Delegada d'Assumptes Econòmics del govern espanyol i De la Serna a partir d'un informe del febrer del 2018, només tres mesos abans de la moció de censura que va acabar amb el govern de Rajoy. Es dona la circumstància que la intenció d'implantar un sistema de pagament per a les autovies, recollit als Pla de Recuperació enviat a Brussel·les, ha estat criticada pel PP.L'executiu popular va encarregar amb "caràcter urgent" a l'INECO un estudi sobre el pagament per ús a els autovies per a turismes i camions i quina quantitat es podria cobrar a aquests vehicles, segons revela la SER. La proposta aleshores es movia al voltant dels dos cèntims per quilòmetre per a cotxes i uns sis cèntims per quilòmetre per als camions. En total, haurien estat 2.743 milions d'euros i els peatges s'haurien estès a tota la xarxa de carreteres.Precisament, aquest dimecres la vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha defensat que el model de pagament per ús a les carreteres és "l'europeu" i "el més just des del punt de vista de la distribució en el territori". "Sembla raonable plantejar-se que alguna cosa també paguin els 100.000 vehicles que entren al nostre país cada dia, la meitat dels quals són estrangers", ha dit Calviño aquest dijous en una compareixença a la comissió d'Afers Econòmics del Congrés.El govern espanyol ha inclòs la proposta en el pla de recuperació enviat a la Comissió Europea i indica que té previst implantar un sistema de pagament per ús a les carreteres de la xarxa estatal, incloses les autovies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor