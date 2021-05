Colau proposa crear un Pla de Barris Metropolità per redistribuir uns 80 milions d'euros

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha proposat la creació d'un Pla de Barris Metropolità que incorpori la inversió d'uns 80 milions d'euros que fa cada mandat la ciutat en la seva àrea metropolitana. Colau ha explicat a RAC1 que l'objectiu és actuar en aquells barris amb majors índexs de vulnerabilitat, com per exemple l'eix del Besòs. L'alcaldessa ha considerat que quan hi hagi Govern demanaran que hi hagi un pla d'abast català però de moment fan aquesta proposta metropolitana a l'AMB. "S'ha de prioritzar aquesta redistribució", ha dit.Segons ha detallat en una roda de premsa posterior el regidor de Presidència, Pressupost i Pla de Barris, Jordi Martí, l'Ajuntament de Barcelona signa regularment convenis amb l'AMB i ara han de signar un conveni en què el consistori fa una aportació a l'ens de 85 milions d'euros fins al 2023. És aquesta partida o inversió la que Barcelona ha proposat destinar a un pla metropolità. Segons Martí, això serviria per "exigir" a la Generalitat que doti l'antiga llei de barris d'un pressupost. "Cada vegada són més necessàries polítiques que reequilibrin el territori", ha conclòs.Martí també ha dit que tot just s'ha fet la proposta però confia que la resta de municipis no s'hi oposaran i ha puntualitzat que aquests 85 milions d'euros ja els tenien igualment reservats com una aportació a l'AMB.D'altra banda, Colau ha explicat que els blocs de formigó emprats en l'ampliació de terrasses s'aniran retirant "progressivament" i substituint per altres fórmules. L'alcaldessa no ha descartat més radars a la ciutat. L'alcaldessa ha explicat que els 44 radars que està previst que entrin en funcionament al a ciutat ho faran de manera progressiva i ha afirmat que "és possible que n'acabin sent més". Ho ha justificat pel fet que és imprescindible baixar la velocitat dins de la ciutat per evitar accidents. "Si la gent no ho fa voluntàriament, haurà de ser amb radars", ha dit.Ha afegit que, de totes maneres, cal reduir el trànsit a la ciutat i ha reconegut que és imprescindible millorar el transport públic. Per exemple, ha apostat per la creació de zones d'aparcament en l'àmbit de l'àrea metropolitana que permetin aparcar i a partir d'allà seguir amb tren fins a Barcelona. Novament tampoc ha descartat la creació d'un peatge: "Estem oberts a estudiar-ho".Colau ha defensat que és imprescindible aquesta política contra l'excés de trànsit i contra la contaminació i ha assegurat que tenen estudis que indiquen que a l'Eixample els nens tenen "retard cognitiu per culpa de la contaminació". "Els afecta en el seu desenvolupament", ha assegurat.Sobre la retirada dels blocs de formigó grocs, ha reconegut que són "molt lletjos" però ha defensat que han servit per salvar uns 2.000 llocs de treball de la restauració. Ha assegurat que no s'han produït accidents per aquestes elements i ha explicat que es treballa amb el Gremi de Restauració en diferents models per mantenir algunes d'aquestes ampliacions de terrasses però "boniques". Així, ha explicat que es començaran a veure "proves pilots" sobre aquests nous espais durant els propers mesos, a mesura que s'aniran retirant els blocs grocs.

