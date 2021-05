L'OMS alerta de la variant de coronavirus de l'Índia: «És una preocupació global»

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha classificat la variant del coronavirus trobada per primera vegada a l'Índia com una "variant de preocupació global". Els experts asseguren que es propaga més fàcilment que altres variants i requereix un estudi més ampli. De moment, la variant ja s'ha estès a més de 30 països, segons l'OMS. El govern indi diu que hi ha evidències d'un vincle entre la variant i la segona onada mortal de l'Índia, però que la correlació encara no està "completament establerta".



les xifres reals podrien ser molt superiors a les informades.



Alguns estats han imposat mesures per a fer front a la propagació del virus, però tot i això el govern del primer ministre Narendra Modi està sotmès a pressions creixents per anunciar un tancament a tot el país. De moment, les reunions massives a festivals hindús o mítings electorals continuen estant permesos a l'Índia malgrat l'augment dels casos. Les variants de Regne Unit, Sud-àfrica i Brasil han rebut la mateixa designació. Segons les últimes dades que han donat les autoritats índies dilluns es van registrar 366.161 noves infeccions i 3.754 morts, unes xifres per sota dels rècords anunciats anteriorment. Tot i això els experts apunten quea les informades.Alguns estats han imposat mesures per a fer front a la propagació del virus, però tot i això el govern delestà sotmès a pressions creixents per anunciar un tancament a tot el país. De moment,a l'Índia malgrat l'augment dels casos. Les variants de Regne Unit, Sud-àfrica i Brasil han rebut la mateixa designació.

