Les jornades del Cercle d'Economia: amb Draghi i en espera de president

El Cercle d'Economia celebrarà les seves jornades anuals a Barcelona per primer cop i tindrà com a gran protagonista el primer ministre italià i expresident del Banc Central Europeu Mario Draghi. La XXXVI Reunió de l'entitat econòmica tindrà lloc entorn el tema "La gran reconstrucció. Reptes i oportunitats per a l'empresa, l'economia i la política", que es farà a l'hotel W Barcelona dels dies 16 al 18 de juny.El president de la Generalitat inaugurarà la reunió. En el programa enviat per l'entitat no s'especifica cap nom. I s'entén. L'única incògnita en aquests moments és qui ho serà, o si ho farà Pere Aragonès en condició de president o com a vicepresident en funcions de president, en cas que es vagi cap a unes noves eleccions. Les jornades seran clausurades el 18 de juny pel president espanyol, Pedro Sánchez.També hi seran presents el líder del PP, Pablo Casado, i les vicepresidentes Nadia Calviño i Yolanda Díaz. Tots ells compartiran protagonisme amb Draghi, a qui el Cercle va atorgar l'any passat el Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea, que l'italià s'havia compromès a recollir però que la pandèmia va fer impossible. El primer ministre italià ha confirmat, en principi, la seva assistència. Al tractar-se d'un governant en el càrrec, però, des del Cercle es matisa que l'agenda sempre està subordinada als esdeveniments.La trobada del Cercle girarà entorn la situació a Europa i la construcció econòmica internacional. Pel W Barcelona passarà, com és habitual, la plana major del món empresarial i sindical de l'estat espanyol, amb el nou president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri; Ana Botín, presidenta del Banco Santander; José María Álvarez, secretari general d'UGT; Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, o Josu Jon Imaz, conseller delegat de Repsol.En el transcurs de les jornades es tornarà a subratllar l'aposta de l'entitat presidida per Javier Faus en favor d'uns grans acords marc per sortir de la crisi i per superar el conflicte polític a Catalunya. Com també en favor de l'aposta estratègica per la bicapitalitat. És una línia que Faus ha subratllat i que respon a la línia de sempre del Cercle. La presència de Draghi està sotmesa a les incerteses de la política italiana. Ja és curiós que, una altra vegada, la política catalana supera en incertesa a la italiana.

