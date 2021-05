Brussel·les calcula un creixement del PIB espanyol del 5,9% el 2021

Amb aquesta previsió, Espanya és l'estat de la Unió Europea que més creixerà aquest any després d'haver patit la pitjor caiguda de l'economia el 2020 amb una disminució del PIB del 10,8%. A l'eurozona, la Comissió Europea calcula un augment del PIB del 4,2% aquest any i del 4,4% el que ve. En el conjunt de la Unió Europea, el creixement projectat per l'executiu europeu és del 4,2% el 2021 i del 4,4% el 2022.Pel que fa a l'ocupació, la Comissió Europea pronostica un creixement de dues dècimes aquest any a Espanya i de dos punts el 2022 després de la caiguda de més de quatre punts el 2020. Així, l'executiu europeu calcula que l'atur se situarà en el 15,7% aquest any i en el 14,4% el que ve.D'altra banda, la Comissió Europea calcula que el dèficit se situarà en el 7,6% aquest any, dos punts menys del projectat el novembre del 2020, que va ser l'últim cop que l'executiu comunitari va fer-ne una estimació. A més, el dèficit es reduirà també el 2022, segons els càlculs de Brussel·les, fins al 5,2%.El deute també es començarà a reduir lleugerament aquest any després de la despesa addicional per la pandèmia. Després de tancar el 2020 amb un deute del 120% del PIB, els càlculs de l'executiu comunitari apunten a una reducció de quatre dècimes fins al 119,6% el 2021. La disminució, diu la Comissió Europea, serà més pronunciada l'any que ve quan el deute se situï en el 116,9% del PIB.Els nous càlculs sobre el deute rebaixen considerablement els pronòstics de la Comissió Europea del novembre, quan projectaven un endeutament públic del 122% del PIB aquest any i del 123,9% l'any que ve. Així, les estimacions publicades aquest dimecres redueixen en gairebé dos punts i mig la previsió de deute per a aquest any i en set punts les del 2022.