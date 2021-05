Multen un restaurant de Lleida on sopava l'alcalde per seguir obert després de les onze

Altres notícies que et poden interessar

La Guàrdia Urbana de Lleida va multar dilluns a la nit un restaurant de la Zona Alta on estava sopant l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, per continuar obert més enllà de les 23 hores.El paer en cap estava acompanyat d'altres membres del seu equip de govern, que ocupaven una taula a l'interior del local i una altra a la terrassa. Fonts de la Paeria han argumentat que tot el servei es va retardar perquè, en ser Festa Major, hi havia molta gent i tots els locals de la zona estaven molt plens.

