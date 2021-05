Sánchez insta ERC a fer president Illa davant del bloqueig de la investidura

El bloqueig de la investidura de Pere Aragonès, que amenaça amb desembocar en noves eleccions , ha sobrevolat la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats. En resposta a Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid, Pedro Sánchez ha instat els republicans a facilitar la tria de Salvador Illa com a president de la Generalitat davant de l'enquistament de la negociació amb Junts. "Arribats a aquest punt, potser a Catalunya es podria pensar en un govern d'esquerres liderat per Illa", ha assenyalat Sánchez, que ha reclamat que es formi un executiu "com abans millor" per tal de reprendre el diàleg. "Estem compromesos amb l'agenda del retrobament", ha apuntat el líder del PSOE, que ha observat deixos de "precampanya" en la intervenció de Rufián.El portaveu d'ERC al Congrés ha volgut marcar distàncies amb els socialistes. "Volem dialogar amb vostès no perquè siguem com vostès, sinó perquè som el contrari", ha ressaltat Rufián, que ha equiparat la dreta i la ultradreta espanyoles amb l'independentisme "de dretes" per els crítiques que es fan als republicans per voler aprofundir en la via del diàleg amb l'Estat. "Són temps curiosos. La dreta i la ultradreta coincideixen sobre això amb l'independentisme de dretes català", ha ressaltat el cap de files d'ERC a Madrid, una de les veus més bel·ligerants contra Junts a les files republicanes juntament amb el seu excompany a la cambra, Joan Tardà.De fet, Rufián i la portaveu del partit de Carles Puigdemont a Madrid, Míriam Nogueras, es van enganxar ahir dialècticament. Nogueras va demanar a ERC que aclarís si prioritzava la independència o "pactar engrunes amb la Moncloa" , i Rufián va respondre que els republicans no són la "criada" de ningú. En una entrevista a TVE just abans de la sessió de control d'aquest dimecres, la portaveu dels quatre diputats de Junts a Madrid ha assenyalat que li pertoca a ERC respondre per què vol governar en solitari i per què ha arrencat contactes amb altres formacions per la investidura, com és el cas dels comuns. La reunió d'ahir al Parlament només va servir per constatar el desacord.[noticiadiari]2/219844En la cita entre negociadors, Junts va clarificar que no pensa cedir quatre vots per facilitar la tria d'Aragonès, tampoc en cas que el candidat d'ERC obtingui el suport de la CUP i dels comuns. "No regalarem els vots", sostenen des de les files de Junts. Va ser el secretari general de la formació, Jordi Sànchez, qui va posar sobre la taula la possibilitat de cedir quatre sufragis -ho va fer en una entrevista el 4 d'abril i en una reunió privada tres dies després-, però ara les condicions d'aquesta oferta han variat. Junts insisteix en la necessitat d'arribar a un acord de coalició que ERC descarta, almenys per ara.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor