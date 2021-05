Salut explica què has de fer si tens cita per vacunar-te i no hi pots anar

Altres notícies que et poden interessar

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon va demanar aquest dimarts que la gent que tingui cita per vacunar-se, hi vagi. Si no s'hi pot anar, s'ha de desprogramar la cita. "En aquests moments tenim entre el 8 i el 10% de persones que programen una cita a través del web i després no venen. Això és un problema seriós", va dir. Això és greu perquè la vacuna de Pfizer, quan es descongela, té una vida segura de cinc dies. "Quan descongeles una safata de Pfizer s'ha de posar tota", recorda.Salut s'ha trobat amb 400-600 dosis que no s'administren en un primer moment perquè la persona no hi va. Aquestes dosis s'utilitzen en altres persones que contacta el sistema perquè no es perdin. "Per cada cita que no s'omple, els equips han de fer tres trucades per trobar una persona. Si no han vingut 500 persones, això vol dir 1.500 trucades que se sumen a la resta de feina que han de fer", apunta. Allargar la vida segura de la vacuna de Pfizer seria positiu per a l'estratègia de vacunació de tots els països. En tot cas, el rebuig a la vacuna és molt baix, d'un 1%.El doctor va celebrar la fi de l'estat d'alarma i que s'hagi aixecat el toc de queda, però adverteix que la pandèmia de la Covid-19 no s'ha acabat. "Tenim bons resultats, però la pandèmia no s'ha acabat i aglomeracions com les de l'altre dia poden suposar un increment de casos", afirma. "La nit de dissabte a diumenge confio que sigui un fet puntual". Des del Departament de Salut no es demanaran més restriccions per ara. "Hem restringit molts drets i llibertat i encara n'hi ha de restringits", explica.Salut ha administrat més de 2 milions de primeres dosis, això vol dir més d'un 28% de la població catalana amb almenys una dosi de la vacuna. Pel que fa a les segones dosis, hi ha al voltant d'un milió de persones. Això seria un 12,7% de la població amb les dues dosis. En total, aquest dimarts s'havien administrat 3.186.463 dosis, més d'un 95% de les rebudes. L'última setmana s'ha tornat a batre el rècord de dosis administrades, amb 414.136 dosis.Aquesta setmana s'ha començat a administrar la vacuna a les persones de 50 a 59 anys. Se'ls administra Pfizer, Janssen i Moderna. Catalunya s'està aproximant a cobrir al màxim la població d'edat avançada en la vacunació. El 81,8% de les persones de 60 o més anys ja han iniciat la immunització i "pràcticament tota la població per sobre de 70 anys ja està vacunada", detalla la doctora Carmen Cabezas.Pel que fa a Astrazeneca, la Unió Europea s'està plantejant no fer nous contractes amb la farmacèutica. Les dosis previstes haurien d'arribar, però Salut espera la confirmació. En aquest escenari, si l'empresa compleix el contracte no hi hauria problema per administrar la segona dosi a aquelles persones majors de 60 anys que han rebut la primera. Si es decideix que per les persones menors de 60 anys no poden rebre la segona dosi, s'haurà de decidir quina s'administra. En tot cas, si l'empresa compleix el contracte, hi hauria d'haver segones dosis per a totes les persones que han rebut la primera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor