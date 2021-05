Sant Cugat s'alça com a baluard del ciclisme femení amb la «reVolta»

D'aquí a tres setmanes, Sant Cugat del Vallès acollirà la segona edició de la reVolta , la cursa ciclista femenina organitzada per la Volta Ciclista a Catalunya, amb la sortida i l'arribada. Així doncs, el proper 30 de maig, més d'un centenar de ciclistes professionals d'equips estatals i estrangers competiran en una cursa "trencacames" de gairebé 100 km.La cursa, ajornada un any a causa de la pandèmia, tornarà a situar Sant Cugat com a punt neuràlgic de la competició que destaca del compromís de l'Ajuntament per reforçar i donar visibilitat a l'esport femení. En una roda de premsa al consistori, l'alcaldessa, Mireia Ingla, ha reivindicat la importància de celebrar esdeveniments d'aquestes característiques que ajuden a "crear referents" i que resulten claus per avançar en una societat més igualitària.En aquest sentit, el president de la Volta Ciclista a Catalunya Rubèn Peris ha explicat que el naixement de la reVolta rau en voler dotar d'una "identitat pròpia" a la cursa femenina. Peris ha apuntat que l'objectiu és que la cursa cada vegada tingui més renom i hi participin més competidores d'arreu del món. En l'edició d'enguany, el Movistar Team, que forma part de l'exclusiu grup de la màxima categoria femenina de l'UCI -Women's WorldTeams-, també competiran; així com l'equip català Massi-Tactic i equips bascs, gallecs i canaris entre d'altres.Per la seva banda, el regidor d'Esports i Seguretat, que celebra la tria de Sant Cugat per acollir aquest multitudinari esdeveniment, ha anunciat que s'està elaborant un pla especial de desplegament de Policia Local i Agents de Protecció Civil per vetllar pel transcurs d'una jornada segura.El recorregut de 97 km, que serà molt exigent per les participants, transcorrerà per les comarques del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. A més, s'inclouen els ports de l'Alt de Capçuda (tercera catergoria) i l'Alt de la Creu d'Aragall (primera categoria), aquest últim amb un desnivell mitjà de 6,5% i un tram que arriba al 13%.Sant Cugat ha estat seu de la Volta Ciclista en quatre ocasions: tres sortides d'etapa els anys 2009, 2010 (des del Centre d'Alt Rendiment) i 2018; i una arribada l'any 2019 que el president de l'entitat ha titllat d'"espectacular". La raó bàsica per la qual la ciutat vallesana ha estat escollida per acollir la segona edició de la reVolta.La reVolta va estrenar-se el 2018, coincidint amb la darrera etapa de la 98a edició Volta. Un total de 118 corredores van competir pel tradicional circuit de Montjuïc, amb una destacada presència de públic. La victòria va ser per a la nord-americana Lauren Stephens, mentre que Lorena Llamas i Sofia Rodríguez van completar aquell primer podi de la reVolta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor