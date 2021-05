Així és la Nit dels Museus 2021 a Barcelona

La, amb portes obertes en més d'una setantena d'equipaments culturals, després que el 2020 se suspengués per la pandèmia del coronavirus. Aquest any també hi haurà museus oberts al vespre a Badalona, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet, Sant Adrià, Sant Joan Despí i Santa Coloma.Aquest anyi les activitats començaran a la majoria dels espais a les sis de la tarda i en alguns casos s'allargaran fins a la una de la matinada. Aquestes són algunes propostes. MNAC . El Museu Nacional d'Art de Catalunya oferirà de sis a nou els jocs de pistes Veig, veig molts capells, Els enigmes del Museu Nacional i Jocs de Cambra. A més, es podran visitar exposicions com ara Antoni Campañá: La guerra infinita i Diàlegs intrusos: Tot és present, a més de la col·lecció permanent. MACBA . Al Museu d'Art Contemporani de Barcelona projectaran a l'Auditori Meller obres que fa temps que no es mostren a les sales, en diverses sessions fins a les vuit de la tarda. A més, es podran veure les exposicions Un segle breu: Col·lecció MACBA i Félix González-Torres. Política de la Relació, entre d'altres. Museu Picasso . Durant tota la nit es podran escoltar escanejant codis QR peces musicals de joves compositors i intèrprets del Liceu inspirades en algunes obres. A més, es poden visitar la col·lecció permanent i Jamais: Oscar Domínguez i Pablo Picasso.De sis a nou hi haurà visites guiades al conjunt arqueològic, sense reserva prèvia, i de sis a 20h45 a la Sala Moragues hi haurà concerts de l'Escola de Música del Taller de Músics. També es podran veure les exposicions Barcelona 1700: De les pedres a les persones i Per una educació en llibertat. Barcelona i l'escola 1908-1979. CosmoCaixa . De sis a vuit hi haurà tallers per entendre la pressió atmosfèrica i al Planetari es parlarà de les constel·lacions i els objectes celestes. També es podran visitar les exposicions Sala univers, Bosc inundat i Print3D: Reimprimir la realitat.Altres museus que obriran les portes seran la, el, el, el, el, elo elFora de Barcelona es podran visitar elde l'Hospitalet, elde Santa Coloma, elo elde Sant Joan Despí.La nit de dissabte no només hi haurà museus oberts. També es podran visitar espais com, el, el, elo la

