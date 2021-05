O el PSC fa un Valls o eleccions

Els vots tampoc son gratuits

Per Miren el 12 de maig de 2021 a les 07:50 1 0

Potser és hora que tornem a sortit al carrer i exigir que treballin pel que prometien. Podem estar callats davant tot aixó? Res d'insults i desfogaments a les xarxes, no serveixen per res. Carrers ! Si nosaltres també tenim por, és que també ens enganyem a nosaltres mateixos. I les entitats? trobem a faltar la Muriel i la Carme cridant 'posin les urnes' Ara recullen firmes que van a la paperera. Em sento culpable de ser espectadora del trist espectacle i no fer res. Donarem per perdut tot el que s'ha fet fins ara? Hem oblidat perque hem arribat fins aquí?