Dos interns calen foc a dues cel·les de Quatre Camins i cinc funcionaris acaben intoxicats per fum

Dos incendios en el CP de Quatre Camins evidencian las deficiencias en seguridad del centro https://t.co/5jpYRuL7pC — CSIF Catalunya (@GabinetPremsa) May 10, 2021

Un total de cinc funcionaris de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, van haver de ser atesos aquest dissabte per inhalació de fum, després de dues intervencions en què van aconseguir salvar la vida de dos interns que havien calat foc a les seves cel·les al Departament Especial de Règim Tancat (DERT). Els interns, a més, volien atacar i fins i tot segrestar algun funcionari. Segons el sindicat CSIF, van fallar alguns dels equipaments antiincendis, però fonts penitenciàries diuen que tot va funcionar correctament excepte unes mànegues d'aigua.En el primer incident, cap a tres quarts d’onze del matí, l’intern va provocar un incendi a la seva cel·la amb l’objectiu d’atreure els treballadors i intentar segrestar-ne un. Per això es va resistir amb agressivitat a ser desallotjat. No obstant això, els funcionaris, equipats amb equips de respiració autònoma, van aconseguir rescatar-lo il·lès de la cel·la i van extingir l’incendi. Segons CSIF, en el reconeixement mèdic que se li va practicar un cop a fora, per descartar possibles lesions a causa del fum i del foc, es va descobrir que portava un punxó de fabricació casolana de 30 centímetres amagat a la roba i va admetre que el portava amb la intenció de fer-lo servir per retenir i ‘punxar’ algun funcionari. A més, va mantenir una actitud violenta i amenaçava de mort els treballadors de la presó.Segons el sindicat, quatre treballadors van haver de ser traslladats en ambulància a l’hospital, i un d’ells seguia amb clars símptomes d’intoxicació per fum 24 hores després dels fets. CSIF assegura que un dels equips de respiració autònoma va fallar.En el segon incident, només unes hores més tard, cap a un quart de dues del migdia, un altre intern del mateix departament va actuar per imitació, i també va calar foc a la seva cel·la. Un dels treballadors que van intervenir per treure l’intern i extingir l’incendi, va haver de ser atès a l’hospital per inhalació de fum. L’intern va resultar il·lès. CSIF assegura que els funcionaris van apagar el foc sense els equips de protecció adequats, ja que s’havien fet servir per sufocar l’incendi anterior.En canvi, segons asseguren fonts penitenciàries, els equips de respiració autònoma i els extintors van funcionar perfectament. No obstant, sí que admet que les mànegues ja s'havia detectat que estaven malament almenys des del 28 d’abril, quan un altre intern va provocar un incendi, i una d’elles va rebentar per diversos punts. Ja s'estava treballant en la seva substitució i reparació.El sindicat ha anunciat que portarà el cas a Inspecció de Treball per estudiar la possible negligència dels directius de la presó per no aplicar correctament la normativa de riscos laborals.

