Ataquen amb ampolles de vidre un cotxe patrulla a Palamós

L'@AjPalamos mostra el rebuig contra qualsevol violència que posi en risc a les persones o als seus servidors públics. Amb atacs com aquest que la Policia Local investiga la societat perd valors i al mateix temps, efectius materials o personals que vetllen per la nostra seguretat — Ajuntament de Palamós (@AjPalamos) May 11, 2021

Uns desconeguts han atacat aquesta passada matinada un cotxe patrulla de la Policia Local de Palamós (Baix Empordà). Els agents anaven a fer un servei quan el vehicle ha rebut l'impacte de dues ampolles de vidre, que s'han llançat des de la plaça Murada. Els agents han sortit il·lesos de l'atac, però les ampolles sí que han trencat el parabrisa.La Policia Local investiga ara els fets per intentar localitzar-ne els autors. L'Ajuntament ha condemnat l'atac a través de xarxes, rebutjant "qualsevol violència que posi en risc les persones o els seus servidors públics"."Amb atacs com aquest, la societat perd valors i, al mateix temps, efectius materials o personals que vetllen per la seva seguretat," subratlla el consistori.

