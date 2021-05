Sostenible, saludable i just. Arriba a Barcelona la revolució del consum amb #FoodcoopBCN!



Mira! Algunes sòcies hem fet un anunci!! 😱 T'agrada?



En menys d'un minut, el veus, fas RT i transformem juntes en consum!! Per les 👨‍👨‍👦‍👦👩‍👧‍👦👭i pel 🌍!!!



T'esperem! https://t.co/KjkYgFt1Ma pic.twitter.com/eqiE1nLTMh — Food Coop BCN (@FoodCoopBCN) May 6, 2021

Només els propietaris de l'establiment poden comprar-hi. Així funciona el nou model de supermercats desenvolupat a Brooklyn que arribarà a Barcelona a finals d'any. Capitals europees com Madrid, Berlín o París ja en tenen, i a Catalunya ja n'hi ha aEl supermercat es dirài s'ubicarà a l'Esquerra de l'Eixample. El funcionament és peculiar:i després ja no es paga en euros, sinó treballant tres hores al mes en la tasca més adequada per al seu perfil.A canvi,. Els productes són preferentment de proximitat. El model ha triomfat a Madrid, on acumula més d'un miler de socis. A Brooklyn, on va néixer el 1973, n'ha aconseguit més de 17.000.

