Les comunitats de veïns ara poden prendre decisions per Zoom

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia del coronavirus ha dificultat que les comunitats de veïns puguin celebrar una reunió a l'any, com és obligatori. En cas d'haver de prendre decisions urgents, com ara per acordar reparacions que no podien esperar, en alguns edificis van optar per organitzar trobades virtuals, però no estaven reconegudes per la llei. Ara això ha canviat.El govern espanyol va incloure en el decret que dona per acabat l'estat d'alarma una modificació per permetre reunions per videoconferència o per trucada telefònica múltiple en casos en què s'hagin d'instal·lar rampes per a discapacitats o ascensors. També s'autoritza el vot per correu.Ara bé, cal que l'administrador de la finca s'asseguri que tots els propietaris disposen dels mitjans necessaris per participar en la reunió, ja que si no es compleixen les garanties de participació, es poden impugnar els acords que es prenguin.En el cas de les votacions per correu, el president avisarà per escrit a tots els propietaris d'on hauran d'enviar el vot i del termini per lliurar-lo, que serà de deu dies naturals.Les reunions presencials es podran fer complint les mesures de seguretat necessàries, però el decret també autoritza que de forma excepcional per la situació sanitària no es convoqui cap reunió de propietaris fins al 31 de desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor