Canvis en la vacunació: Janssen per als menors de 60 anys i Pfizer per a adolescents de risc

Canvis en l'estratègia de vacunació. La comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, ha aprovat aquest dimarts l'ús de la vacuna de Janssen contra la Covid-19, d'una sola dosi, per als menors de 60 anys -fins ara, es punxava únicament en majors de 70-. Els primers a rebre-la seran els de la franja d'entre 50 i 59 anys.També s'ha validat immunitzar amb el vaccí de Pfizer els adolescents d'entre 12 i 15 anys amb "condicions de molt alt risc", com grans dependents o menors que estiguin en centres d'educació especial. Per fer-ho, però, caldrà esperar que l'Agència Europea del Medicament hi doni llum verda, quelcom previst per als propers dies. Aquest mateix dimarts ja ho ha fet l'Administració de Medicaments i Aliments (FDA) dels Estats Units . La resta d'adolescents, defensen Sanitat i les autonomies, "no es prioritzaran en aquest moment".També rebran el fàrmac de Janssen, filial de Johnson&Johnson, aquells col·lectius amb situació de vulnerabilitat, com persones sense llar, temporers o immigrants no regularitzats. També grans dependents de "difícil accessibilitat", mariners, persones amb autisme profund i cooperants en països d'alt risc, entre d'altres.La comissió de Salut Pública també ha decidit que es vacunarà amb Pfizer o Moderna les dones embarassades o en període de lactància. Això sí, se les immunitzarà quan els hi pertoqui per franja d'edat.Pel que fa a la segona dosi d'AstraZeneca, els representants territorials han decidit ampliar per ara el termini per rebre-la de les 12 setmanes previstes inicialment a 16. Mentrestant, es continuarà estudiant què és més segur, si administrar de nou el fàrmac anglosuec o un altre d'ARN missatger.El vaccí de Janssen té una eficàcia del 66%. Els assajos clínics, en què han participat 44.000 persones arreu del món, eleven l'efectivitat al 85% en casos greus. Aquest darrer aspecte és clau per combatre la pandèmia. A part de ser de només una dosi, el seu altre punt fort és la temperatura a la qual es conserva, entre 2 i 8 graus, molt més alta de l'habitual i que permet mantenir-les amb més facilitat.Inicialment han de viatjar congelades, a una temperatura d'entre -25 i -15 graus. Abans de descongelar-se poden conservar-se durant dos anys, a més. Un cop descongelades, això sí, cal que s'injectin abans que passin 12 hores, i en obrir un vial, cal usar les cinc dosis que conté abans que passin tres hores.

