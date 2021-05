El govern espanyol aprova la «llei rider» que fixa que els repartidors siguin assalariats

El govern espanyol ha aprovat a la reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts la llei rider que fixa que els treballadors de repartiment de plataformes digitals siguin assalariats . La norma va en línia amb la doctrina emesa pel Tribunal Suprem i determina que els riders no són autònoms.A més, el text fixa que els sindicats hauran de ser informats dels algoritmes que poden afectar les condicions laborals dels treballadors. En roda de premsa aquest dimarts des de la Moncloa, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat "l'enorme importància" d'una norma que està en "l'avantguarda de la legislació internacional en aquesta matèria".Fa dos mesos que el Ministeri de Treball va pactar la llei amb sindicats i patronal que estableix que els riders "són laborals". El text estableix que la seva entrada en vigor serà tres mesos des de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat. Així doncs, les empreses del sector com Glovo, UberEats o Deliveroo tindran fins a l'agost per regularitzar la situació dels repartidors.Díaz ha remarcat que Espanya és el primer país del món que s'ha "atrevit a legislar" sobre la qüestió. "Som pioners i em consta que Europa ens està mirant", ha afirmat. La ministra de Treball ha dit que els "canvis tecnològics són imparables" però cal "cuidar i protegir els drets de les persones".La ministra de Treball ha subratllat que l'executiu espanyol està sent "valent" i tracta de "governar la transició tecnològica". Díaz ha assegurat que la llei rider cerca "protegir els més vulnerables", a "persones que no tenen protecció social" i als joves.Díaz ha afirmat que la part "més ambiciosa" de la norma és la que estableix el dret a conèixer els algoritmes i es posen "al servei de la majoria social". La ministra ha explicat que crearan un comitè d'experts que estudiï "en profunditat el bon ús de la intel·ligència artificial i els algoritmes en les relacions laborals".Una vuitantena de repartidors s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona contra la norma perquè consideren que va "en contra" dels seus interessos. Repartidores Unidos i l'Associació Professional de Riders Autònoms (APRA) defensen que volen seguir sent autònoms.Els repartidors s'han concentrat davant de la seu del sindicat CCOO, molts d'ells amb motos i bicicletes, i amb les seves bosses de Glovo o Deliveroo. Jordi Mateo García, president d'APRA, ha explicat que el govern espanyol, a l'hora d'elaborar la normativa, "no ha tingut en compte l'opinió dels repartidors".Segons Mateo, l'aprovació de la llei rider suposarà que el 75% dels repartidors actuals deixin la feina i que el 25% restant tinguin "contractes temporals, pèrdua de llibertat laboral i reducció d'ingressos". El representant d'APRA ha dit que si bé la Unió Europea exigeix "majors proteccions" per als riders, a l'Estat espanyol "han fet tot el contrari".

