Entre un 8 i un 10% de les persones que demanen cita per vacunar-se no s'hi presenta

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon a demanat que la gent que demani cita per vacunar-se, hi vagi. Si no s'hi pot anar, s'ha de desprogramar la cita. "En aquests moments tenim entre el 8 i el 10% de persones que programen una cita a través de la web i després no venen. Això és un problema seriós", ha dit el secretari de Salut Pública. Això és greu perquè la vacuna de Pfizer, quan es descongela, té una vida segura de cinc dies. "Quan descongeles una safata de Pfizer s'ha de posar tota", ha dit.Salut s'ha trobat amb 400-600 dosis que no s'administren en un primer moment perquè la persona no ha vingut. Aquestes dosis s'utilitzen en altres persones que contacta el sistema perquè no es perdin. "Per cada cita que no s'omple, els equips han de fer tres trucades per trobar una persona. Si no han vingut 500 persones, això vol dir 1.500 trucades que se sumen a la resta de feina que han de fer", ha apuntat. Si s'allargués la vida segura de la vacuna de Pfizer això seria positiu per a l'estratègia de vacunació de tots els països. En tot cas, el rebuig a la vacuna és molt baix, d'un 1%.El doctor ha celebrat la fi de l'estat d'alarma i que s'hagi aixecat el toc de queda, però ha advertit que la pandèmia de la Covid-19 no s'ha acabat. "Tenim bons resultats, però la pandèmia no s'ha acabat i aglomeracions com les de l'altre dia poden suposar un increment de casos", ha dit. "La nit de dissabte a diumenge confio que sigui un fet puntual", ha afegit. Des del Departament de Salut no es demanaran més restriccions per ara. "Hem restringit molts drets i llibertat i encara n'hi ha de restringits", ha afirmat.Argimon ha insistit que les restriccions han de ser proporcionades i que no s'allarguin més del que sigui necessari. "Hem d'estar amatents per recuperar els drets i llibertats en la seva plenitud", ha insistit. El secretari ha dit que l'obertura de l'oci nocturn podria evitar situacions com les del cap de setmana. "És important tenir un oci reglat per evitar botellots. No els eliminarà però hi ajuda", ha dit. De tota manera, ha dit que la situació no és "normal", tot i que s'ha d'anar "normalitzant la situació". "S'han d'anar obrint controladament els sectors que encara estan tancats", ha dit.Salut ha administrat més de 2 milions de primeres dosis, això vol dir més d'un 28% de la població catalana amb almenys una dosi de la vacuna. Pel que fa a les segones dosis, hi ha al voltant d'un milió de persones. Això seria un 12,7% de la població amb les dues dosis. En total s'han administrat 3.186.463 dosis, més d'un 95% de les rebudes. L'última setmana s'ha tornat a batre el record de dosis administrades, amb 414.136 dosis.Aquesta setmana s'ha començat a administrar la vacuna a les persones de 50 a 59 anys. Se'ls administra Pfizer, Janssen i Moderna. Catalunya s'està aproximant a cobrir al màxim la població d'edat avançada en la vacunació. El 81,8% de les persones de 60 o més anys ja han iniciat la vacunació. "Pràcticament tota la població per sobre de 70 anys ja està vacunada", ha detallat la doctora Carmen Cabezas.Pel que fa a les xifres de reinfecció, des de 27 de desembre hi ha hagut 4.045 casos. Després de la vacunació, 229 (5,7%). Ha fallat la vacuna? "La fallada vacunal és del 0,27%. La vacuna té una efectivitat magnifica", ha dit Cabezas. Pel que fa a la reinfecció, hi ha hagut 496 professionals sanitaris. En residències, des de 27 de desembre hi ha hagut 2.440 casos, dels quals 331 després de la vacuna. La fallada de la vacuna és de menys d'un 1%. "En més del 99% dels casos la vacuna ha funcionat", ha dit Cabezas.Argimon ha lamentat que s'hagi filtrat que els temporers seran un dels grups que es vacunaran amb Janssen, però ho ha confirmat. La comissió de Salut Pública debat aquesta tarda si es pot administrar Janssen als grup de menys de 60 anys. En l'última reunió es va acordar que es podia utilitzar en els grups en què estava oberta la vacunació. Aquesta vacuna monodosi es vol administrar en aquells grups de difícil accés.Pel que fa a la segona dosi d'Astrazeneca, la Unió Europea està revisant i plantejant no fer nous contractes amb la farmacèutica. Les dosis previstes haurien d'arribar, però Salut espera la confirmació. En aquest escenari, si l'empresa compleix el contracte no hi hauria problema per administrar la segona dosi a aquelles persones que han rebut la primera dosi en els majors de 60 anys. Si es decideix que per les persones menors de 60 anys no poden rebre la segona dosi, s'haurà de decidir quina s'administra. En tot cas, si l'empresa compleix el contracte, hi hauria d'haver segones dosis per a totes les persones que han rebut la primera dosi.Argimon ha desgranat l'evolució de la pandèmia a les últimes setmanes. Aquesta última setmana hi ha hagut un descens importants en el nombre de casos i el percentatge de positivitat també ha baixat al 5%. Les persones a l'UCI també han baixat. "A finals d'aquesta setmana calculem que podem baixar fins als 6.500 nous casos. L'evolució és bona i anem en la bona direcció", ha dit el secretari. De tota manera, ha demanat "no abaixar la guàrdia". El secretari de Salut Pública ha constatat que hi ha pocs països que no estiguin allargant la segona dosi. Espanya és un dels països que es nega a fer això.Pel que fa al percentatge d'ingressos per grups d'edat, Argimon ha volgut remarcar que "la gran majoria d'ingressos", el 75%, es produeixen en els grups de 50 i més anys. Aquest grup s'acabarà de vacunar a finals d'aquest mes. "A mitjans de juny tindrem protegits almenys amb una dosi les persones que tenen més probabilitat d'ingressar", ha afirmat. Pel que fa a les UCI, això s'incrementa. "El 80% de les persones que ingressen tenen 50 o més anys", ha recordat el secretari. El percentatge de casos per grups d'edat indica que qui més es contagia són les persones joves, de menys de 40 anys. "Estem reduint infecció però haurem d'esperar a tenir vacunada la gent més jove perquè el número d'infectats disminueixi", ha explicat.

