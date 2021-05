L'emotiva dedicatòria d'Andreu Buenafuente al seu «germà gran» Carles Francino

📹La verdad es que no sé qué decir. Escuchad a Francino, que hoy ha vuelto y nos ha partido el alma a todos con unas reflexiones que son para tomar nota. Y para llorar, claro que sí, para llorar también. Porque "este puñetero virus" es así.



📻#VuelveFrancino a @la_SER pic.twitter.com/ooO9wlbAIO — La Ventana (@laventana) May 10, 2021

El Late Motiv d'aquest dilluns va ser especial per a Andreu Buenafuente. Així ho va evidenciar just a l'inici del programa: "És un dilluns, però amb bones notícies", arrencava el seu monòleg diari en referència al retorn de Carles Francino a la SER."Avui li dediquem el programa a Carles Francino o, com li dic jo, el meu germà gran", va exposar Buenafuente. L'humorista va recordar que "el 1982 va a obrir la porta de la ràdio a un tio com jo amb 17 anys i gràcies a ell he arribat fins aquí". El català va concloure que "la seva emoció és la de tants i tantes que el tenim com a referent". Carles Francino va tornar aquest dilluns a la feina, a la direcció del seu programa a la Cadena SER, després d'haver superat la malaltia del coronavirus. El periodista i presentador català de 63 anys, que va haver de ser ingressat a l'hospital per dificultats derivades de la Covid-19 fa 47 dies, ha estat gairebé un mes a casa seva recuperant-se.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor