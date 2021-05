CCOO retreu al Govern haver plantejat les propostes als fons europeus amb una «lògica totalment erràtica»

CCOO ha retret al Govern haver seguit una "lògica totalment erràtica" en el desenvolupament de 27 projectes emblemàtics per accedir als fons europeus "sense els criteris que la UE exigia". Com a resultat, el govern espanyol hauria "retornat els projectes", que no s'inclouen en el document enviat a Brussel·les. "El pla contempla projectes per a Catalunya que no s'han dibuixat des de Catalunya", ha afirmat el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, en una trobada amb periodistes. A més, Pacheco ha posat en dubte que el govern espanyol bloquegi el projecte de planta de bateries anunciada pel conseller d'Empresa, Ramon Tremosa i ha retret a la Generalitat no haver justificat les iniciatives enviades.El líder del sindicat català majoritari ha dit que "no té clara l'aplicació lògica" de la possible inversió revelada per Tremosa. Pacheco s'ha preguntat qui serà el client d'aquesta suposada fàbrica interessada a instal·lar-se a Catalunya "si Seat ja en té una i Nissan marxa": "Serà per la Citroën de Vigo?", ha ironitzat. Tot i això ha reconegut que no té "cap coneixement" sobre la proposta en concret i ha afegit que "confia en l'habilitat del conseller Tremosa per fer efectiu i realitat aquest anunci que va plantejar".Preguntat sobre si creia que el govern espanyol estava posant traves a la iniciativa, ha explicat que aquesta inversió pot ser un dels 27 projectes emblemàtics que el Govern ha enviat a Madrid "i li han retornat". "El problema no és que estigui bloquejat, és que necessita un procés de justificació i, entre altres, un soci real que ha de muntar les bateries. I en els projectes emblemàtics no hi ha cap empresa. Aquest és el problema que tenim", ha dit. Pacheco ha dit que aquests projectes emblemàtics es van pactar amb un grup d'experts "sense articular-ho amb els municipis, ni amb el diàleg social" ni "tenir lligats inversions concretes".D'altra banda, Pacheco ha reiterat la necessitat de tenir un Govern a Catalunya, quan fa gairebé tres mesos de les eleccions del 14-F. El secretari general de CCOO ha acusat la Generalitat "d'estar absent" en moments claus com la recerca d'un inversor per substituir Nissan i ha assegurat que una repetició electoral a Catalunya "seria una irresponsabilitat absoluta".En referència al substitut per la multinacional nipona, ha reclamat a les administracions que "no es conformin" amb els projectes presentats fins ara que tindran problemes per absorbir la plantilla i donar fenia als proveïdors, segons ha dit. En aquest sentit, el líder sindical ha rebutjat l'ofensiva de multinacionals com Nissan, CaixaBank o H&M que "volen fer tot el procés de reconversió" cap a un nou model productiu sense basar-se en la transició justa i "només mirant el compte de resultats".D'altra banda, el líder sindical ha apressat la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, perquè no allargui els terminis de la derogació de la reforma laboral. Segons Pacheco, el document de modernització del mercat de treball enviat a Brussel·les conté la derogació dels aspectes més lesius de la reforma del PP, però avisa de la necessitat d'aplicar-ho abans que s'iniciï la reactivació econòmica. "Els tempos importen", ha dit.

