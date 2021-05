El Govern prova d'aïllar-se del xoc ERC-Junts i veu marge per a l'acord: «Hi ha temps»

El Govern viu aquests dies una situació paradoxal. Els partits que l'integren, ERC i Junts, es reuneixen cada dimarts amb una certa normalitat per abordar les qüestions del dia a dia, marcades fonamentalment per la pandèmia i pel fet d'estar en funcions, i al mateix temps els consellers observen com les princpals formacions de l'independentisme han embarrancat en les negociacions per reeditar la coalició . Meritxell Budó, portaveu de l'executiu, ha apuntat que encara "hi ha temps" per encarrilar la negociació i ha volgut expressar "confiança" cap als equips negociadors. Tot i això, ha volgut indicar que el Govern té intenció de poder-se "aïllar" de la polèmica en un moment en què queden només quinze dies per evitar la convocatòria d'eleccions automàtiques."L'executiu estarà en funcions fins que n'hi hagi un de nou, i no dimitirà. Hi ha el termini fins al 26 de maig per fer un debat d'investidura i que hi hagi un nou Govern", ha apuntat Budó, que no ha volgut contemplar l'escenari de noves eleccions. "Afrontem aquest període amb màxima confiança i deixant treballar els equips negociadors", ha ressaltat la consellera de la Presidència. Es tracta d'una de les dirigents de Junts que més a favor s'ha posicionat a favor de la reedició de la coalició amb ERC, juntament amb altres consellers com Damià Calvet. Això contrasta amb l'opinió d'altres dirigents del seu partit, que alimenten el relat d'unes noves eleccions de resultat incert.En aquest context, ERC té previst multiplicar els contactes per obtenir els suports necessaris per investir Pere Aragonès. Els republicans, en aquest sentit, tenen previst reunir-se en les properes hores amb els comuns, amb els quals ja es van citar ahir i van acordar treballar a l'entorn de cinc grups de treball , però també amb Junts. Aquesta trobada, segons fonts parlamentàries, seria la primera presencial després de la trencadissa del cap de setmana, quan Aragonès va anunciar la seva voluntat de governar en solitari després de constatar les dificultats per arribar a una entesa de coalició amb el partit de Carles Puigdemont després de dos mesos i mig de converses.En aquesta trobada, segons les mateixes fonts, ERC hi acudirà amb voluntat de pactar la investidura, però deixant al marge qualsevol acord de coalició. Si Junts ha d'entrar al Govern, ressalten des de les files republicanes, només es tractarà després de la investidura del seu presidenciable. Una investidura, segons ERC, a la qual els de Puigdemont ja s'hi van comprometre a mitjans de març. Com ho argumenten? Quan els republicans es van avenir a triar Laura Borràs com a presidenta del Parlament , la contrapartida era "conjurar-se" -així consta en el document signat- per escollir Aragonès com a màxim dirigent a la Generalitat a finals de març. ERC entén que Junts no ha complert amb la seva part del pacte i la situació és ara pitjor que mai.Els republicans, en tot cas, necessiten els vots afirmatius dels de Puigdemont per ser investit. Jordi Sànchez, secretari general, ha apuntat la possibilitat de cedir quatre escons sempre i quan Aragonès rebi el suport dels nou escons de la CUP i els vuit dels comuns. Això faria que en tingués 50 i, amb quatre diputats de Junts, ja obtindria més sufragis a favor que no pas en contra. Tot i això, aquesta opció no compta amb gaire simpaties dins de la formació de Puigdemont, que es manté en silenci i ha tingut contactes escassos amb Aragonès per abordar la negociació. El dia a dia l'ha portat Sànchez, una figura reforçada en tot aquest procés -ha estat líder de la delegació de Junts- però que ara també ha generat crítiques internes per la trencadissa amb ERC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor