L'AVE de baix cost registra retards en el seu segon dia

11:00 Ave 3103 Madrid P.A.- Barcelona Sants. circula con una demora de 24 minutos por avería técnica. — InfoRenfe (@Inforenfe) May 11, 2021

El servei d'alta velocitat entre Sants i el Prat de Llobregat ha registrat retards aquest dimarts al matí, coincidint en el segon dia de servei del nou AVE de baix cost, que ha d'acabar amb el monopoli de Renfe. De fet, la causa dels retards ha estat una avaria d'un tren Ouigo, de l'operadora francesa SNCF, que va començar a operar aquest dilluns.S'ha hagut de circular una bona estona per una única via en aquest tram. El tren avariat s'ha retrocedit a Sants i les freqüències habituals s'han anat recuperant.El nou servei d'alta velocitat ofereix cinc trens per sentit cada dia. Des de Barcelona, n'hi ha dos de directes (6:45 i 17:40 h) i tres amb parada a Saragossa (10:40 h, 13:45 h i 20:45 h). Els preus varien entre els 9 i els 45 euros segons el dia. El preu inclou equipatge de mà i de cabina, i si es porta equipatge extra hi ha un suplement de 5 euros. Per tenir l'opció de canviar de dia i hora el bitllet cal pagar 7 euros.

