El CAdIC proposa doblar la quantitat d'habitatges a preu assequible d'aquí a deu anys

El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (CAdIC) proposa doblar la quantitat d'habitatge a preu assequible en els pròxims deu anys. Des del CAdIC consideren que aquesta operació és de "necessitat imperiosa" perquè mentre a Europa hi ha entre un 20 i un 25% del parc d'habitatge amb preu regulat, a Espanya aquesta xifra tan sols és de l'1,6%.El propòsit del Consell és que les administracions cedeixin sòl públic destinat a equipaments o a usos desfasats perquè el sector privat construeixi pisos de protecció amb preus de lloguer assumibles per la població. Aquest és un dels punts recollits en el document "Parcs d'habitatges de lloguer a preus regulats: una necessitat urgent" que s'ha presentat en roda de premsa aquest dimarts.Així, d'aquí a 10 anys es voldria edificar una bona part de les 131.500 llars que el CAdIC considera que són necessàries a Catalunya. El Consell, del qual forma part Foment, planteja construir domicilis per dues o tres persones, de 60 o 70 metres quadrats a un "preu assequible" d'entre 500 i 600 euros al mes.El CAdIC ha recordat que la Constitució Espanyola recull el dret a l'habitatge digne i és per això que proposa un increment en l'oferta d'obra nova en la pròxima dècada, de manera que el parc d'habitatge a preu accessible a Catalunya augmenti fins a un 3 o 4% del total.

