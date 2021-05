La Unió Europea demana una indemnització a AstraZeneca

Altres notícies que et poden interessar

La Unió Europea ha sol·licitat aquest dimarts davant els tribunals belgues que la farmacèutica AztraZeneca sigui condemnada a pagar una quantitat encara per determinar pels "danys i perjudicis" pel retard en el repartiment de la vacuna contra el coronavirus, en una segona demanda que s'uneix a la causa civil iniciada fa setmanes per reclamar el lliurament urgent de les dosis pendents.La Comissió Europea, que ha acudit a la justícia ordinària després de no aconseguir de forma amistosa que el laboratori complís l'acord, llança així un segon procés judicial per intentar forçar l'entrega dels 300 milions de dosis signats amb AstraZeneca com a molt tard al setembre.Els advocats de l'executiu comunitari han defensat en l'audiència pública celebrada aquest dimarts la urgència per resoldre aquest assumpte "pel seu impacte en vides humanes, en les llibertats fonamentals i en la campanya de vacunació".La defensa d'AstraZeneca, per la seva banda, ha posat en dubte que el cas s'hagi de resoldre amb caràcter d'urgència ja que la Unió Europea ha aconseguit proveir-se a través d'altres laboratoris diferents que li permeten comptar amb una reserva "àmpliament suficient per a la seva població" .

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor