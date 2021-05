Els militars francesos tornen a signar un manifest d'ultradreta: «Es gesta una guerra civil»

La ultradreta militar francesa torna a la càrrega. Després d'haver signat un manifest ple de consignes xenòfobes i alertant de la "islamització" de França a l'abril, el govern d'Emmanuel Macron va sancionar una quarantena de militars, amb diversos alts membres expulsats. Ara, però, un nou manifest anònim amb més de 229.000 signants repeteix les consignes d'ultradreta publicades en l'anterior text i va més enllà: "S'està gestant una guerra civil al país i ho sabeu". La peça va dirigida directament al govern de la República des del setmanari Valeurs Actuelles, una coneguda publicació ultradretana.El primer manifest va ser signat, a cara descoberta, per 1.500 militars -la majoria a la reserva- i advertia d'una "intervenció militar" per defensar els "valors que s'estan perdent a França davant d'una invasió antiracista per part de l'islam". Arran de les sancions que va abanderar el cap de l'exèrcit francès François Lecointre, el nou text dona ple suport a tots els militars: "En aquestes condicions, ens correspon a nosaltres, que hem entrat recentment a la carrera, entrar a la sorra simplement per tenir l'honor de dir la veritat".Consignes d'ultadreta poblen tots els paràgrafs del text: des de l'augment de la delinqüència, "perifèries abandonades", caos en la gestió i "abandonament de les forces de seguretat i de les forces armades". "Veiem com l'odi a França i la seva història esdevé la norma", escriuen. La principal diferència amb l'anterior manifest és que aquest està sotasignat per militars en actiu, sense especificar els rangs ni els seus destins. Tot i això, la publicació de Valeurs Actuelles ha obert un blog on es pot signar públicament, amb noms i cognoms, i hi apareixen centenars de militars, amb desenes de generals i alts càrrecs.

