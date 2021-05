300 detinguts en el macrooperatiu contra la xarxa que falsificava carnets de conduir

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut almenys 300 persones en el macrooperatiu que ha començat aquest dimarts al matí contra una xarxa que hauria falsificat almenys 1.845 carnets de conduir a través de la base de dades de la Direcció General de Trànsit, segons han confirmat a l'ACN fonts coneixedores.El jutjat d'instrucció 1 de Girona investiga aquest grup pels delictes d'organització criminal, suborn, blanqueig de capitals i falsedat documental. Els dos cossos policials han desplegat un operatiu amb entrades a domicilis de Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Llagostera, Quart, Vic i Girona. Segons ha informat el TSJC, també hi ha hagut una entrada al País Basc. La investigació va començar el novembre passat.Segons un comunicat de la Delegació del govern espanyol a Catalunya, la DGT era coneixedora dels fets i ha col·laborat en tot moment amb les autoritats judicials i policials en el decurs de la investigació. També han anunciat que tots els permisos que s'hagin obtingut de manera fraudulenta seran anul·lats. La investigació està sota secret de sumari.El macrooperatiu ha començat a dos quarts de set del matí amb entrades simultànies als domicilis dels principals sospitosos. Segons fonts properes a la investigació, la cúpula de l'entramat estaria format per una vintena de persones que assumien diferents funcions dins la suposada organització criminal.En un domicili situat a Sant Feliu de Guíxols, els agents han detingut un informàtic que treballa per a la DGT a Girona i que, segons les mateixes fonts, s'encarregava d'utilitzar les bases de dades per dur a terme els delictes. Els agents estan escorcollant el pis i, també, un vehicle que l'arrestat tenia aparcat al recinte.També hi ha altres sospitosos que, segons la investigació, es dedicaven a captar persones disposades a pagar per un carnet de conduir fraudulent o per recuperar els punts del permís sense seguir el canal oficial, abonant quantitats que van des dels 3.000 fins als 15.000 euros. La investigació identifica fins a quatre esgraons dins l'entramat criminal.La investigació judicial va arrancar el novembre passat i fins al febrer calculen que haurien fet uns 1.800 carnets fraudulents. No es descarta, però, que la investigació s'ampliï i aquesta xifra acabi augmentant.A banda dels líders de la trama, que es preveu que passin a disposició judicial dijous, l'operatiu també preveu arrestar més de 800 persones que haurien pagat pels carnets. En aquest cas, seran detencions tècniques que preveuen fer entre avui i dijous, també desplegant efectius de Trànsit per atrapar-los.La causa consta de nou volums i més de 6.000 folis. La magistrada titular del jutjat d'instrucció 1 de Girona prendrà declaració progressivament als 1.845 compradors de carnets de conduir falsos de forma presencial o per videoconferència.

