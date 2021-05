Pimec denuncia la situació dels autònoms, els més precaritzats per la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

La crisi pandèmica ha tornat a mostrar la capacitat de resiliència dels autònoms, però ha suposat una forta precarització del sector. La presidenta d'Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, i el director de l'Observatori de la petita i mitjana empresa, Modest Guinjoan, han presentat aquest dimarts l'informe Els autònoms a Catalunya 2009-2020. Tots dos han insistit en la necessitat d'atendre la situació d'un sector especialment castigat.En crisis anteriors la demanda no havia caigut de manera tan acusada i els autònoms han quedat més indefensos davant la magnitud de la crisi. Les ajudes, com la condonació de les quotes a la seguretat social, han ajudat, però han arribat tard i els autònoms s'han endeutat més, cosa que hipoteca les possibilitats d'inversió dels anys propers. Modest Guinjoan ha lamentat que l'estat espanyol no hagués fet el que van fer els països més eficients en respondre a la crisi, que va ser recórrer a ajudes directes.Per Guinjoan, "el temps deles ajudes directes ja ha passat", però ha assenyalat que l'Estat podria perdonar els deutes de seguretat social, hisenda i potser dels crèdits ICO. Tant Bach com Guinjoan han subratllat el paper cabdal de l'autònom en el sistema productiu. En el període que cobreix l'estudi, entre els anys 2009 i el 2020, el nombre anual mitjà d'autònoms ha estat de 540.000 persones, que representen el 17,7% dels cotitzants a la seguretat social.L'any 2020, a Catalunya hi havia una mitjana mensual de 3,26 milions de cotitzants, dels quals 545.000 eren autònoms. En comparació amb els assalariats, mentre que l'evolució d'aquests discorre en paral·lel a l'evolució del PIB, la corba dels autònoms és molt més plana. És sensible també a l'increment o la caiguda del PIB, però d'una manera molt menor. Per sectors, predominen clarament en el sector serveis, que concentra el 72% dels autònoms.L'any 2020 van arribar al 76%. En la resta de sectors, en canvi, ha anat perdent pes. El pes dels autònoms en la indústria és molt més baixa. Del 2009 al 2020 passa del 8,9% al 7,1%. En la construcció passa del 14,3% al 12,6% i en l'agricultura passa del 4,9 al 4,2% en el mateix període. L'estudi comparat respecte a l'any 2009 mostra que la majoria de sectors industrials els autònoms disminueixen. Creixen el sels serveis a les persones i a les empreses. A comerç i reparacions, el que més autònoms comptabilitza, ha baixat un 12% entre el 2009 i el 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor