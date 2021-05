Asens diu que l'acord d'investidura amb ERC es podria tancar «perfectament» aquesta setmana

El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha afirmat que l'acord d'investidura amb ERC està "a prop" i es podria tancar "perfectament" aquesta setmana. "Per nosaltres no serà", ha dit aquest dimarts al matí en una entrevista al programa Cafè d'Idees de La 2.Asens ha apostat perquè els comuns entrin al Govern per evitar que JxCat "governi per la porta del darrere" però ha afirmat que negocien "sense línies vermelles". "El que és important és posar-se d'acord amb el programa d'investidura, la resta és secundari", ha assegurat.D'altra banda, el president d'Unides Podem a la cambra baixa ha dit que és "pràcticament segur" que els indults als presos independentistes arribaran abans de l'estiu. Asens ha opinat que l'aposta d'ERC per governar en solitari i deixar la negociació amb JxCat és "sincera" i ho ha vist una "finestra d'oportunitat". "Hem de ser discrets però ràpids", ha dit.El diputat dels comuns ha defensat que cal que "ERC s'emancipi de JxCat". Dels republicans n'ha dit que "ara mateix" la independència no està al seu "full de ruta" perquè són conscients que les prioritats s'han reordenat". Asens ha afirmat que la repetició electoral seria una "temeritat" però que "no és un escenari descartable" i ha opinat que "a vegades sembla" que JxCat ho vulgui per intentar el "sorpasso" a ERC.El president d'UP al Congrés ha considerat "inimaginable" que el PSC voti en contra d'un acord entre ERC i comuns i ha argumentat que "no n'hi ha prou amb guanyar eleccions". "La correlació de forces és la que és, no es pot enganyar la gent amb una investidura 'fake'", ha dit.Segons Asens, des de la Moncloa "veurien amb bons ulls" un Govern dels republicans amb el suport d'En Comú Podem. Asens ha subratllat que les prioritats han de ser la sortida de la crisi del coronavirus i la negociació a la taula de diàleg. En aquest sentit, ha opinat que per a ERC la independència no és una "prioritat immediata". "És la realitat, no és una condició que posem nosaltres", ha argumentat.Asens ha dit que està "pràcticament segur" que els indults als presos independentistes arribaran abans de l'estiu. Segons els càlculs del president d'Unides Podem, l'informe del Tribunal Suprem estarà "en qüestió de dies" a la taula del govern espanyol perquè "ja no queden més tràmits". Tanmateix, Asens ha dit que no voldria "aixecar expectatives". Sobre la reforma del delicte de sedició, Asens també ha opinat que es podria abordar abans de l'estiu.

