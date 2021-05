Educació i Salut preparen pla de salut mental que abordi les seqüeles de la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Els Departaments d'Educació i Salut treballen en un pla general de salut mental per aplicar als centres escolars. Els treballs per a aquest nou abordatge havien començat abans de la pandèmia, però la Covid els va aturar, i fa un temps que s'han reprès "amb més força", segons ha explicat en una entrevista a l'ACN el conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló.Precisament, aquest pla ha de servir també per abordar la "incidència" que la pandèmia ha deixat en els centres educatius, on s'han detectat "més conductes disruptives" relacionades directament amb la situació viscuda. D'altra banda, Bargalló es mostra convençut que s'establirà la gratuïtat i universalització del 0-3, que començaria per P-2 i que s'aplicaria de forma gradual.Els resultats preliminars d'un estudi elaborat pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu apuntaven que els estudiants de 4t d'ESO de centres d'alta complexitat van presentar més angoixa, estrès i ansietat en la tornada als centres després del confinament. I és que tant el confinament com les conseqüències generals de la pandèmia tenen efectes en la salut mental de tota la població, i els escolars no en són una excepció. En aquest sentit, el conseller en funcions reconeix que des de la tornada a les aules el setembre passat s'han detectat més conductes disruptives, grups més afectats afectivament que altres.Ha puntualitzat, però, que si les escoles no haguessin obert "hauria estat pitjor". Part d'aquestes conductes s'han pogut tractar a l'escola, però admet que l'abordatge ha estat "segurament insuficient", perquè tant Salut com Educació s'han centrat "fortament" a aturar la incidència del virus. Fins ara, Educació ha anat tractant els problemes que ha anat detectant, "alguns més greus que d'altres", i posant servies especials en aquells centres que ho han necessitat. L'objectiu, però, és enllestir un pla general de salut mental que permeti a Salut tenir serveis específics que, en coordinació amb Educació, puguin anar a les escoles quan sigui necessari.

