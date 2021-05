Troben un cadàver a l'interior del maleter d'un cotxe a Lleida

El cos d'una persona ha estat trobat aquest dilluns a la tarda al maleter d'un cotxe aparcat en una àrea de servei de la Ll-11, en un dels accessos a Lleida, a prop de l'hotel Comtes d'Urgell. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de set, quan un veí ha avisat la Guàrdia Urbana per la forta pudor que sortia del vehicle.Al seu ton, el cos de seguretat local ha posat els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra, que s'han adreçat a l'indret i han trobat el cadàver en obrir el maleter. Segons les primeres informacions, la policia no ha trobat signes externs de criminalitat al cos. El forense haurà de determinar ara les causes de la mort.S'està a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial per fer l'aixecament de les despulles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor