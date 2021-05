Junts aclareix ara que els seus vots «no serveixen per facilitar un govern no independentista»

Els vots de Junts "no serveixen per facilitar un govern no independentista". És l'advertiment de la formació que lidera Carles Puigdemont en un missatge adreçat als quadres del partit al qual ha tingut accési que arriba en la recta final de la investidura Aquesta premissa contradiu el compromís del secretari general de Junts, Jordi Sànchez , que quatre diputats de la seva formació donarien suport a Pere Aragonès en una sessió d'investidura en què el candidat republicà tingui els suports de la CUP i dels comuns. Sànchez va oferir dissabte facilitar la investidura d'Aragonès i aquest dilluns al matí ho ha repetit El missatge de Junts als quadres remarca que "la millor opció pel futur de Catalunya és un govern fort per donar sortida al 52% de vots independentistes, per actuar de forma coordinada a Madrid i a Europa i per avançar cap a l'única opció real que garanteixi un futur de benestar i prosperitat pels catalans: la independència"."Si ERC encara defensa un govern independentista no hi ha excuses per culminar les converses per fer un pacte de legislatura", continua el text enviat per la formació als dirigents, que assegura que els vots de Junts "serveixen per avançar cap a la independència" i nega que el partit de Puigdemont s'hagi "aixecat de la taula". "Continuarem negociant", asseguren.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor