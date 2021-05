El País Valencià posa data a les Falles i a la resta de festes populars

Altres notícies que et poden interessar

Llum verda per a festes populars al País Valencià. L'Ajuntament de València ha anunciat que se celebraran les Falles de l'1 al 5 de setembre, després que l'edició del 2020 se suspengués i la d'aquest any s'ajornés per la pandèmia del coronavirus."Hi haurà Falles aquest any, seran atípiques, diferents, seran les Falles Covid però se celebraran", ha explicat el president de la Federació de Falles, Salvador Doménech. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha afegit que se celebraran les activitats "imprescindibles" per a una celebració digna.També des del setembre es podran celebrar totes les festes populars, com la Magdalena de Castelló o les Fogueres d'Alacant, segons ha anunciat la consellera. Els municipis que celebren les Falles podran triar qualsevol data entre el setembre i el desembre per organitzar les festes.La tria del mes de setembre busca donar marge a la campanya de vacunació, si bé l'autorització dels actes festius quedarà vinculada al compliment de les mesures sanitàries, com ara evitar les aglomeracions.

