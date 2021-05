ERC impulsa una comissió al Parlament per estudiar com protegir el delta de l'Ebre

El grup d'Esquerra Republicana al Parlament ha iniciat els tràmits per crear a una comissió específica per estudiar com protegir el delta de l'Ebre. Els diputats ebrencs Lluís Salvadó i Maria Jesús Viña han defensat que "s'eleva així a la màxima institució representativa del país" el problema de la regressió "d'un dels espais de més valor ambiental del país".ERC proposa que estes sessions específiques facin seguiment de les mesures per protegir el Delta que plantegen les administracions catalanes i les entitats territorials i ambientals. La comissió vol ser "una fórmula" per respondre al "diàleg de sords" que ha imposat el Ministeri, obviant les aportacions fetes des de Catalunya i "negant-se a generar espais de debat imprescindible".Els republicans han arrencat ara els tràmits parlamentaris per impulsar la comissió d'estudi, que haurà d'arribar a ple, quan ho acordi la Junta de portaveus, i començar a treballar. La proposta dona compliment a una moció d'Esquerra que, fa uns mesos, la cambra catalana va aprovar per unanimitat, i que exposava diverses actuacions per assegurar la protecció del Delta. La moció incloïa una inversió al Delta de 6 MEUR, inclosa als pressupostos de la Generalitat, per fer aportació de sorres a les zones més vulnerables.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor