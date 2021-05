Quant val la investidura?

Quan val l'indult?

No se si l'articulista mira la realitat amb un mirall distorsionador. Si ho fes més fredament, amb més perspectiva, però copsant també les notícies més recents (trencadissa inesperada quan els negociadors dels dos costats ja deien que estava a punt el pacte, article del Junqueres deixant la independència per d'aquí a 20 anys, apropament entre el PSOE i ERC a Madrid), hauria fet una altra pregunta com a títol: Quant val l'indult?