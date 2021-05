Mor l'exsenador del PSC Josep Maria Batlle en un accident de tractor a Lleida

Josep Maria Batlle i Farran, que va ser alcalde de Puigverd de Lleida (Segrià) i exsenador del PSC per Lleida, ha mort a l'edat de 71 anys en un accident de tractor al municipi d'on havia estat alcalde.Batlle va ser elegit alcalde de Puigverd de Lleida l'any 1979 i va ocupar el càrrec fins a l'any 2003. A més, va ser elegit senador per la província de Lleida en tres comicis espanyols, els anys 2000, 2004 i 2008.El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest migdia s'ha registrat un sinistre viari mortal a un camí asfaltat de Puigverd de Lleida. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a dos quarts de dues. Per causes que encara s'estan investigant, el tractor que portava un remolc ha sortit de la via i ha caigut al camp.

