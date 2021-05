Una dona rep per error sis dosis de la vacuna del coronavirus a Itàlia

Altres notícies que et poden interessar

Una dona de la localitat italiana de Massa ha rebut sis dosis de la vacuna contra el coronavirus. Com a conseqüència, ha hagut de passar un dia en observació a l'hospital, però es troba bé i ja ha estat donada d'alta.L'afectada és una jove de 23 anys, resident de psicologia clínica, i va ser vacunada com a personal essencial. Se li va injectar per error tot un vial de la vacuna de Pfizer, amb sis dosis. En adonar-se'n, els infermers van avisar la jove, que va acudir a urgències.Els metges estudien els efectes que la sobredosi de vacunes pot tenir en el sistema immunitari de la psicòloga, i han comunicat el cas a l'Agència Italiana del Fàrmac. Les autoritats sanitàries de la regió han obert una investigació.

