L'oci nocturn es manifesta a Sant Jaume contra «l'oblit de totes les administracions»

Imatge de la concentració de treballadors de l'oci nocturn Foto: Yvelisse Teixeira

Al voltant d'una trentena de treballadors de l'oci nocturn s'han concentrat aquest dilluns a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir la reobertura del sector i acabar amb la "negligència política" que els obliga a tancar des de fa 14 mesos amb zero ingressos i totes les càrregues impositives.Lluis Torrents, president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASSCC) i gerent de Razzmatazz, ha demanat al Govern que s'aprovi el pla sectorial, que es plantegi un pla de desescalada i que hi hagi una aposta ferma i decidida perquè es treballi amb els certificats de vacunació i els tests d'antígens per obrir de manera controlada i que la gent no corri riscos. En aquest sentit, Torrents ha remarcat que les "experiències exitoses dels concerts a la Sala Apol·lo i el Palau Sant Jordi obren una via perquè també pugui reprendre's l'ús de les pistes de ball amb el compliment de les mesures sanitàries".Alguns dels concentrats portaven una pancarta amb el lema: "Ayuso, vine a Catalunya", en una mobilització en què han participat l'associació Som Oci Nocturn, el Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província (GED BP) i la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (FECALON). Els empresaris han denunciat la lentitud dels ajuts de la Generalitat i el govern espanyol, a qui demanen l’aprovació definitiva del pla sectorial que reguli les condicions operatives d’obertura –en estudi des de setembre-, una aposta pel Certificat d’Immunització dels assistents, un calendari d’obertura clar i definit, el pla d'ajudes de la Diputació de Barcelona –pendent des de fa sis mesos- i dels Ajuntaments de Catalunya.La protesta del sector coincideix amb l'anunci del Procicat d' aprovar aquesta setmana el pla de reobertura de l'oci nocturn que quedarà sense efectes fins que el govern espanyol aixequi el tancament sectorial decretat l'agost del 2020.D'altra banda, la Generalitat i la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) es reuniran aquest dijous per estudiar l'organització de la prova pilot de la restauració i l'oci nocturn amb 4.000 persones i 10 sales proposada pel 21 de maig. La patronal també es trobarà dilluns amb l'Ajuntament de Barcelona per reclamar el suport a la iniciativa, que ja és una realitat a Sitges, on Salut i l'Ajuntament han organitzat un assaig clinic pel 20 de maig amb 400 persones a cinc locals del conegut com a Carrer del Pecat.El sector considera que l'obertura de l'oci nocturn evitaria imatges i escenes de botellades i aglomeracions com les viscudes arreu de Catalunya la matinada de diumenge amb la caiguda de l'estat d'alarma. "És fonamental l'obertura per evitar la proliferació de botellots i festes il·legals. Canalitzariem l'activitat nocturna a través d'establiments adequats i amb totes les garanties sanitàries que estableixi el pla sectorial", expliquen els empresaris en un comunicat. En aquesta línia, el Gremi de Discoteques de Barcelona demana un canvi normatiu que permeti a les sales i als espais d'oci nocturn acollir activitats culturals, així com la reobertura del sector nocturn a partir del juliol.

