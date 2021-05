Carles Francino explica entre llàgrimes el seu pas per l'hospital: «He estat molt greu i he patit un ictus»

📹La verdad es que no sé qué decir. Escuchad a Francino, que hoy ha vuelto y nos ha partido el alma a todos con unas reflexiones que son para tomar nota. Y para llorar, claro que sí, para llorar también. Porque "este puñetero virus" es así.



📻#VuelveFrancino a @la_SER pic.twitter.com/ooO9wlbAIO — La Ventana (@laventana) May 10, 2021

Bravo, Carles!!!!!!

A mi me va a costar un pelín más! ❤️❤️❤️ — Julia Otero (@julia_otero) May 10, 2021

ha tornat aquest dilluns a la feina, a la direcció del seu programa a la Cadena SER, després d'haver superat la malaltia del coronavirus., que va haver de ser ingressat a l'hospital per dificultats sorgides del contagi de la Covid-19, ha estat gairebé un mes a casa seva recuperant-se.Aquesta mateixa tarda s'ha posat al capdavant del seu programa,, on ha tornat a fer, més d'un mes després, l'editorial inicial de cada dia. En un emotiu discurs, entre llàgrimes, Francino ha explicat el seu calvari durant el seu pas per l'hospital i ha confessat que va estar molt greu., explica Francino visiblement emocionat. El català ha revelat que el seu contacte estret, que el va contagiar, va perdre la vida el 12 d'abril, i era un familiar molt estret. En referència a l'ictus, el periodista ha confessat que no li ha quedat cap seqüela de l'atac.En un discurs molt emocional, Francino ha volgut tenir unes paraules per tots els sanitaris que el van cuidar durant el seu pas per l'hospital. "Els botellots s'escoltaven des de les UCIS del Clínic de Madrid. Ens hem oblidat d'ells. On són els aplaudiments de les vuit de la tarda?", reflexiona amb pesar el presentador. En diverses ocasions ha hagut de parar i agafar aire per no veure's superat per les llàgrimes.Aquest dilluns, de bon matí, ja l'havien rebut els seus companys i treballadors de la SER amb els braços ben oberts. En un missatge a les xarxes socials, la periodista i col·laboradora del programa Laura Piñero ha compartit una imatge de Francino al seu despatx, amb un ram de flors. I aquesta estampa ha rebut una resposta molt especial: el de Julia Otero La presentadora i també periodista d'està en tractament per curar-se un càncer diagnosticat el febrer d'aquest 2021. En paraules seves, ha celebrat amb molta alegria el retorn de Francino i ha recordat que ella també tornarà "encara que li costarà una mica més".

