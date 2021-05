El PDECat ajorna l'elecció de la nova direcció del partit i la farà després del congrés

El PDECat no escollirà la seva nova direcció executiva a l'assemblea nacional extraordinària d'aquest cap de setmana 15 i 16 de maig, com estava previst, i triarà els càrrecs més endavant. Segons ha explicat el portaveu del partit, Marc Solsona, han rebut esmenes d'alguns afiliats demanant "més temps" per valorar i debatre les candidatures. Fonts del partit han confirmat que s'acceptarà aquestes esmenes i, per tant, al congrés d'aquest cap de setmana no es farà la renovació de càrrecs que estava prevista. Les mateixes fonts han apuntat que l'elecció es farà un mes després de l'Assemblea, aproximadament, encara que el termini exacte es fixarà al conclave d'aquest cap de setmana.Aquesta assemblea nacional es va convocar amb caràcter extraordinari per tractar temes organitzatius del partit, com és l'elecció de la nova direcció. Solsona ha detallat que alguns afiliats han demanat l'ajornament de la tria per tenir més temps per conèixer els projectes de les candidatures. El portaveu ha assegurat que així s'afavoriria la "transparència" i "la democràcia interna" al partit. En aquest sentit, és clau saber el paper que jugarà Àngels Chacón, que encara no ha descartat ocupar la secretaria general, segons ha apuntat David Bonvehí en aquesta entrevista publicada avui a NacióDigital Sense aquest punt a l'ordre del dia, l'assemblea nacional votarà la nova ponència organitzativa del partit, que planteja qüestions com per exemple la incorporació d'una secretaria general executiva –que faria que la presidència passés a ser institucional i representativa-, la reducció de la direcció a 20 persones com a màxim o bé l'aval a plantejar acords amb altres forces a les eleccions municipals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor