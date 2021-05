Díaz i Rufián s'emplacen a dialogar per rellançar la legislatura a l'Estat

🔴 EN DIRECTO I La vicepresidenta y ministra de Trabajo, @Yolanda_Diaz_, ofrece declaraciones tras reunirse con @gabrielrufian, portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Republicana https://t.co/qpvmSidwHr — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) May 10, 2021

La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Yolanda Díaz, i el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, s'han reunit aquest dilluns per rellançar l'entesa entre els republicans i el govern espanyol. Ha estat la primera de moltes reunions –segons Rufián- on han abordat la qüestió dels indults i les agendes legislatives al Congrés dels Diputats i a Catalunya. Després de les eleccions madrilenyes i de la sortida de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz ha afirmat que "hi ha vents de canvi que passen perquè Catalunya estigui al nucli de treball del nostre país". "Això és clau d'aquí endavant", ha dit.La trobada ha tingut lloc al Ministeri de Treball. Rufián i Díaz han estat reunits durant una hora per segellar l'aliança entre els republicans i el govern de coalició de Pedro Sánchez. En acabar tots dos han ofert una breu roda de premsa on Díaz ha deixat clar que l'objectiu del govern espanyol és que ERC "estigui dins del nostre projecte de govern". "Volem comptar amb els catalans", ha dit, perquè "comença una nova etapa" on "parlarem molt amb ERC i amb altres forces de la investidura".El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats ha compartit el diagnòstic. Segons Rufián, després de les eleccions madrilenyes "comença una nova legislatura". La d'aquest dilluns, ha dit, és "una reunió més dins de la sèrie de reunions entre les dues formacions" que tindran lloc per "afavorir molt, molt tant la política a Catalunya com a l'Estat".Segons Rufián durant la trobada han abordat els indults i han compartit la necessitat que ha arribat l'hora de "prendre decisions i normalitzar i estabilitzar la política a tots els nivells". Els dos també han abordat l'agenda legislativa al Congrés dels Diputats on ERC i Podem comparteixen moltes de les polítiques començant per la derogació de la reforma laboral.En aquest marc, ha promès que el seu executiu vol "mimar" la coalició. "Comença una nova etapa on ens veuran moltes vegades junts", perquè "parlarem molt a partir d'ara" i "teixirem el país des de la tranquil·litat i serenitat" amb "formacions polítiques que donen suport a la investidura i amb qui compartim agenda legislativa". "Aquest país necessita poc soroll, molta cohesió, i que reiniciem la legislatura" per "recuperar amb fortalesa i entusiasme" les polítiques de transformació "que necessita la gent".Díaz ha agrit a Rufián la "col·laboració, diàleg , les propostes polítiques i el fet d'estar sempre a la recerca de solucions a l'espai polític que representa". "Hem tirat endavant en temps molt durs mesures que han demostrat ser molt positives per al nostre país", ha dit.

