ENQUESTA | Com ha d'acabar la negociació per investir Pere Aragonès?

No s´accepten...

Per Salisburi el 10 de maig de 2021 a les 18:10 3 1

Jxcat amb el seu amo Puigdemont al capdevant, no accepta un president republica de cap de les maneres,. sino son ells manant, doncs els altres no son aptes, tinc ganes de noves eleccions, i ja que Jxcat no tindra majoria absoluta encara que guanyin, desprès si ERC i la CUP no els hi donen suport, doncs que vaiguin a buscar els vots al PP o PSOE, que podem recorda que amb un temps enrrera ja van pactar en temps de CIU, al Puigdemont ha de anar alerta, ja que les professons entren i surten pel mateix lloc, sino pregunteu el 6,6 millons que reclament als hereus dels convergents sobre el cas Palau, i finalment recordem que no hi ha suport internacional a la causa...