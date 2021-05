Càpsules individuals per continuar fent teletreball... des de fora de casa

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia de la Covid-19 ha canviat el model de treball que teníem instal·lat i moltes empreses han optat perquè els seus treballadors segueixin fent teletreball tot i que ja es pot tornar a les oficines. Però no a tothom li agrada treballar des de casa.Trobar un bon espai on aconseguir concentració, a vegades, és complicat. És per això que una empresa de Singapur ha ideat unes cabines individuals perquè qualsevol persona pugui desenvolupar allí la seva jornada laboral. Són una espècie de càpsules de treball que es lloguen per minuts, 2,5 euros per minut, segons les necessitats del client.Cada cabina disposa d'una taula de treball, de les connexions d'alimentació per als dispositius electrònics, de cadira, de ventilador i d'un dispensador de gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans. Tot i ser individuals, és indispensable que els usuaris facin ús de la mascareta al seu interior.L'empresa que les ha ideat, Switch, ha col·locat aquestes cabines en llocs on hi ha wifi gratuït, com ara cafeteries. Els usuaris les poden reservar mitjançant una aplicació mòbil i es lloguen únicament pel temps exacte que es necessita. Ara per ara n'han instal·lat 60 a Singapur i la seva intenció és expandir-se a l'estranger.El professor de l'Escola de Negocis de Harvard Prithwiraj Choudhury considera que aquestes cabines "porten el teletreball al següent nivell". Ben mirat, l'expansió i ús d'aquestes càpsules de treball podria solucionar el conflicte que s'ha derivat sobre qui ha d'assumir les despeses que suposen per als treballadors els subministraments de casa.El fet d'haver-se de desplaçar per començar la jornada de treball i poder sortir de l'habitatge habitual són els punts forts que els usuaris veuen a les càpsules de Switch. Així doncs, les cabines es poden convertir en una bona alternativa per a tots aquells que no agrada el teletreball, però que hi estan obligats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor