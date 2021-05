El Sindicat de Llogaters presenta 200 denúncies per anuncis que vulneren la llei del lloguer

El Sindicat de Llogateres i Llogaters de Catalunya ha presentat aquest dilluns més de 200 denúncies per l'incompliment de la llei de regulació del lloguer en la publicitat de les immobiliàries i els anuncis dels portals web, i que seran tramitades a través de l'Agència Catalana de Consum i dels serveis d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. En una roda de premsa davant el Col·legi d'Agents Immobiliaris de Catalunya (API), Jaime Palomera, portaveu del Sindicat, assegura que la regulació és "històrica", però que en aquests mesos posteriors a la tramitació de la norma "no s'estan complint" els principis acordats.Palomera denuncia, entre les principals vulneracions de la llei, el fet d'ocultar el preu del contracte anterior a l'hora de publicitar un lloguer. "No val només amb l'índex de preus, cal oferir els dos indicadors", reclama. A més, el Sindicat també parla d'una clàusula doble preu, en què hi ha el preu real, i un de més alt si la llei caigués. Això, explica Palomera, és "il·legal", perquè el preu del lloguer s'ha de mantenir igual durant un període d'entre cinc i set anys.Aprofitant que aquest dilluns l'Ajuntament de Barcelona ha presentat els primers 32 expedients per incomplir la mateixa llei , el Sindicat explica que és un "primer pas", però "insuficient". "No poden ser denúncies puntuals; l'administració ha de regular-ho com fa amb qualsevol llei", expliquen. Des del Sindicat també critiquen que es presentin com a 32 expedients diferents, quan en realitat es divideixen en 16, ja que van a la part administradora i a la part dels portals web.Des del Sindicat exposen que venen a defensar el "dret a l'habitatge", però també volen protegir als propietaris que "desconeixen la llei", i que, enganyats per les empreses administradores poden enfrontar-se a sancions de fins a 90.000 euros. Palomera demana a la Generalitat informar a la ciutadania sobre la llei: "No veiem cap mena de publicitat per explicar la llei".En les pròximes setmanes, el Sindicat iniciarà una campanya perquè no només es denunciïn els anuncis -com es fa en les reclamacions presentades aquest dilluns-, sinó que també es posin sobre la taula denúncies per vulneracions en el contracte del lloguer. El portaveu del Sindicat explica, però, que això serà "molt més difícil", perquè es tracta "d'assenyalar l'arrendatari".

